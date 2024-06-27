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У Дніпрі збільшили кількість патрулів на дорогах: у чому річ

Сьогодні 15:41
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У Дніпрі збільшили кількість поліцейських патрулів на дорогах для того, щоб слідкувати за дотриманням водіями і пішоходами ПДР.

Новости Днепра про У Дніпрі збільшили кількість патрулів на дорогах: у чому річ

Патрулів стало більше на аварійно небезпечних ділянках доріг, автомагістралях, розв’язках і місцях з найбільш інтенсивним рухом транспорту та пішоходів. Мета — не допустити порушень правил дорожнього руху, попередити аварії та посилити контроль за поведінкою дітей на вулицях.

Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

“Заходи націлені на виявлення та припинення основних причин дорожньо-транспортних пригод – керування транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, порушення правил переїзду перехресть, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил переїзду через залізничні переїзди, перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, порушення ПДР пішоходами, а також порушення правил проїзду пішохідних переходів”, – зазначають правоохоронці.

Водіям та пішоходам також нагадують про обов’язкове дотримання правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що з початку року на території Дніпропетровської області зареєстровано 184 ДТП, спричинених п’яними водіями. У 24 таких аваріях постраждали люди – 36 осіб травмувалися та двоє загинули.

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Новости Днепра про У Дніпрі збільшили кількість патрулів на дорогах: у чому річУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі збільшили кількість патрулів на дорогах: у чому річРусский

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