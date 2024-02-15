У Дніпрі зазняли закоханих ворон, які “цілувалися” (ФОТО)

І якщо до лебедів, які показують своє ніжне пташине кохання на публіку ми вже звикли, то пару ворон, які “цілуються” зазняти на камеру вдалося чи не вперше.
Дві закохані пташині парочки знайшли на території Придніпровського пляжу в День Святого Валентина, повідомили у Facebook-спільноті Ініціатива PryDnipro. Милі фото незвичної парочки ворон зробила дніпрянка Ольга Орєхова.
У коментарях до допису дніпряни обирають хто краща пара – закохані лебеді чи закохані ворони.
Поки що лідирують ворони, які покорили людей своїм пташиним “поцілунком”.
За лебедів віддали лише один голос, але ці птахи теж заслуговують уваги. У момент, коли пташок помітила фотографка, вони купалися неподалік від берега.
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