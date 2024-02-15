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У Дніпрі зазняли закоханих ворон, які “цілувалися” (ФОТО)

Сьогодні 13:25
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На території Придніпровського пляжу помітили закоханих птахів.

Новости Днепра про У Дніпрі зазняли закоханих ворон, які

І якщо до лебедів, які показують своє ніжне пташине кохання на публіку ми вже звикли, то пару ворон, які “цілуються” зазняти на камеру вдалося чи не вперше. 

Дві закохані пташині парочки знайшли на території Придніпровського пляжу в День Святого Валентина, повідомили у Facebook-спільноті Ініціатива PryDnipro. Милі фото незвичної парочки ворон зробила дніпрянка Ольга Орєхова.

У коментарях до допису дніпряни обирають хто краща пара – закохані лебеді чи закохані ворони. 

Поки що лідирують ворони, які покорили людей своїм пташиним “поцілунком”. 

І я обираю ворон, бо, чесно кажучи, перший раз бачу, як вони “цілуються”).
 
Дуже красиві фото. Люблю лебедів, але зараз чомусь сподобались ворони – ну дуже милі. Дякую фотографу за такі чудові і зворушливі знімки. Творчих успіхів Вам шановний! – коментують дніпряни.
 
Варто зауважити, що ворони це досить розумні птахи, які поведінкою іноді навіть нагадують людей. Ці пернаті добре пристосовані до життя у містах та ніколи не бояться відстоювати свої права, змагаючись з іншими жителями тваринного світу за здобич.
 

Новости Днепра про У Дніпрі зазняли закоханих ворон, які

За лебедів віддали лише один голос, але ці птахи теж заслуговують уваги. У момент, коли пташок помітила фотографка, вони купалися неподалік від берега. 

Новости Днепра про У Дніпрі зазняли закоханих ворон, які

Новости Днепра про У Дніпрі зазняли закоханих ворон, які

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Новости Днепра про У Дніпрі зазняли закоханих ворон, які Українська

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