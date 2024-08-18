У Дніпрі завтра знову діятимуть графіки відключень світла

Від завтра, 19 серпня, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла.
Про це повідомили у пресслужбі “Укренерго”.
З 17 до 21 години діятиме лише одна черга відключень.
Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години – без обмежень Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку, – йдеться у дописі.
Раніше ми писали про таку можливість. Синоптики прогнозують з 19 серпня до +43 градусів в країні.
У Міненерго закликають споживачів ощадно використовувати електроприлади та не користуватись кондиціонерами без нагальної потреби.
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