У Дніпрі затвердили нові правила щодо виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії рф

Важлива інформація!

У Дніпрі на 48-й черговій сесії міськради доповнили правила виплати матеріальної допомоги на вирішення житлово-побутових питань, якщо ремонт проводитимуть коштом територіальної громади. Йдеться про містян, багатоквартирні будинки яких постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення рф.

Відтепер розмір допомоги, контингент (людей, які отримають допомогу) та адреси постраждалих будівель визначатимуть оперативно на позачергових засіданнях виконкому.

На сьогодні це рішення дасть можливість сплачувати допомогу мешканцям будинку за адресою: вул. Енеїди, 26, що був частково зруйнований та буде відновлений коштом міста. У подальшому, якщо такі прикрі випадки повторюватимуться, то вже не потрібно чекати сесії, як це відбувалось раніше. Рішення про надання допомоги буде ухвалено оперативно на позачерговому засіданні виконкому. Допомога надаватиметься щомісячно на період проведення відновлювальних робіт.

Українська

Автор: