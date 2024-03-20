Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі затвердили нові правила щодо виплати матеріальної  допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії рф

У Дніпрі затвердили нові правила щодо виплати матеріальної  допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії рф

Сьогодні 14:00
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі затвердили нові правила щодо виплати матеріальної  допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії рф

У Дніпрі на 48-й черговій сесії міськради доповнили правила виплати матеріальної допомоги  на вирішення  житлово-побутових питань, якщо ремонт проводитимуть коштом територіальної громади. Йдеться про містян, багатоквартирні будинки яких постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення рф.

Відтепер розмір допомоги, контингент (людей, які отримають допомогу) та адреси постраждалих будівель визначатимуть оперативно на позачергових засіданнях виконкому.

На сьогодні це рішення дасть можливість сплачувати допомогу мешканцям будинку за адресою: вул. Енеїди, 26, що був частково зруйнований та буде відновлений коштом міста. У подальшому, якщо такі прикрі випадки повторюватимуться, то вже не потрібно чекати сесії, як це відбувалось раніше.  Рішення про надання допомоги буде ухвалено оперативно на позачерговому засіданні виконкому. Допомога надаватиметься щомісячно на період проведення відновлювальних робіт.

Новости Днепра про У Дніпрі затвердили нові правила щодо виплати матеріальної  допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії рфУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на базі шкіл запрацюють групи для дошкільнят
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:20
    У Дніпрі на базі шкіл запрацюють групи для дошкільнят

    Важлива інформація!

    Погода на 20 березня: у Дніпрі хмарно, але тепло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 20 березня: у Дніпрі хмарно, але тепло

    Гарного дня, друзі!

    Дніпро надав Силам оборони перші 50 квадроциклів, дообладнаних для евакуації поранених, — Філатов
    Новини Дніпра
    Вчора 17:15
    Дніпро надав Силам оборони перші 50 квадроциклів, дообладнаних для евакуації поранених, — Філатов

    Разом - до Перемоги!

    Погода на 19 березня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода на 19 березня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ

    Бажаємо гарного дня, друзі!

    Наверх