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  • У Дніпрі затримали жінку, яка за 7 тисяч доларів видавала “білі квитки” для чоловіків

У Дніпрі затримали жінку, яка за 7 тисяч доларів видавала “білі квитки” для чоловіків

Сьогодні 12:51
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У Дніпрі затримали жінку, яка за винагороду переправляла військовозобов'язаних за кордон.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали жінку, яка за 7 тисяч доларів видавала

Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області. 

Днями у Дніпрі затримали жінку, яка за 7 тисяч доларів виготовляла довідки про непридатність до військової служби. Підозрювана шукала чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та прагнули отримати “білий квиток”. 

З такою довідкою чоловіки могли без перешкод виїхати з України. 

З потенційними клієнтами жінка зустрічалася в центрі Дніпра. Вона отримувала необхідні документи та домовлялася про деталі угоди. За свої послуги підозрювана брала 7 тисяч доларів. Усього затриманій вдалося переправити за кордон 8 чоловіків. 

13 липня жінку затримали. 

Новости Днепра про У Дніпрі затримали жінку, яка за 7 тисяч доларів видавала

Під час обшуку у неї вилучили 260 тисяч гривень, які вона отримала за виготовлення довідки, мобільні телефони та автомобіль Tesla.

Затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дев’яти років. 

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