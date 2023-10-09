У Дніпрі затримали спільників бізнесмена, який фінансував бойовиків “ДНР”

У Дніпрі викрили спільників бізнесмена, який переказував гроші бойовикам "ДНР".

Як повідомили в Службі безпеки України, на Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам “ДНР” понад 15 млн грн. Навідалися також до його спільників, які перебували у Дніпрі, Вінниці, Житомирі та Запоріжжі.

Мова йде про гендиректора ливарного заводу, який працює на території тимчасово окупованої Макіївки, що на Донеччині. Після початку бойових дій на сході України, бізнесмен не закрив підприємство, а продовжив продавати виготовлену продукцію.

Напряму торгувати з Україною підприємець не міг, адже на захоплені заводи наклали санкції.

Щоб обійти санкції, вироблені матеріали перевозили до Ростовської області, а потім продавали через підставні фірми на територію Україну. За документами товар нібито йшов із Таганрога, а насправді виготовлявся в окупованій Макіївці.

Для реалізації оборудки, створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також на Росії.

Водночас бізнесмен справно платив податки та інші збори в бюджет так званої “ДНР”. Ці гроші потім йшли на потреби збройних формувань бойовиків “ДНР”. Тільки напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував їм десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

Сам бізнесмен до 24 лютого повернувся на Київщину, де намагався залягти на дно, щоб уникнути правосуддя. Втім, його затримали СБУ та ДБР. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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