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У Дніпрі затримали рабовласників, які тримали людей у неволі

Сьогодні 12:02
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У Дніпрі викрили псевдореабілітаційні центри, які перетворювали людей на рабів. 

Новости Днепра про У Дніпрі затримали рабовласників, які тримали людей у неволі

Як повідомили в поліції, чотири мешканці Донеччини заманювали в трудове рабство людей з соціально-незахищених верств населення. Використовуючи їхній уразливий стан, злочинці вербували їх до центрів реабілітації, які були розташовані у Дніпрі. 

Зловмисники обіцяли людям гідну працю з проживанням, але потім відправляли в “реабілітаційні” центри, де під приводом трудотерапії вони змушували їх тяжко та безоплатно працювати.

Вибратися з рабства жертви не могли, адже були без документів та під постійним наглядом працівників центру. 

15 серпня міграційники та правоохоронці навідалися в центри та визволили 25 людей, які перебували в “трудових лагерях”, 

Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили речдоки. 

Новости Днепра про У Дніпрі затримали рабовласників, які тримали людей у неволі

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Новости Днепра про У Дніпрі затримали рабовласників, які тримали людей у неволіУкраїнська

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