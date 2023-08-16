У Дніпрі затримали рабовласників, які тримали людей у неволі

Як повідомили в поліції, чотири мешканці Донеччини заманювали в трудове рабство людей з соціально-незахищених верств населення. Використовуючи їхній уразливий стан, злочинці вербували їх до центрів реабілітації, які були розташовані у Дніпрі.
Зловмисники обіцяли людям гідну працю з проживанням, але потім відправляли в “реабілітаційні” центри, де під приводом трудотерапії вони змушували їх тяжко та безоплатно працювати.
Вибратися з рабства жертви не могли, адже були без документів та під постійним наглядом працівників центру.
15 серпня міграційники та правоохоронці навідалися в центри та визволили 25 людей, які перебували в “трудових лагерях”,
Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили речдоки.
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