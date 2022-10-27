У Дніпрі затримали порушника із підробленими правами

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра патрульні затримали водія Hyndai із підробленими документами.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпра.

Правоохоронці помітили, як водій легковика порушує правила дорожнього руху. Його негайно зупинили. Чоловік, який перебуває за кермом авто, вручив правоохоронцям документи.

Під час перевірки правоохоронці виявили, що посвідчення водія підроблене. У базах даних Міністерства внутрішніх справ України відомостей про цей документ немає.

На місце події патрульні викликали слідчих. Їм належить провести необхідні процесуальні дії. Посвідчення водія у чоловіка вилучили.

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