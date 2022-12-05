У Дніпрі затримали “мисливця” з напівпритомним фазаном в руках та мертвим птахом в сумці

У Дніпрі на вулиці Курчатова затримали п’яного чоловіка, який тримав напівпритомного фазана в руках. Сталося це 4 грудня, пише Репортер.
Помітили 39-річного чоловіка патрульні. Їхню увагу привернув птах, якого той тримав в руках.
Як виявилося, в сумці у чоловіка лежав ще й мертвий фазан з мотузкою на шиї. Як розповів мисливець, фазана він спіймав в лісосмузі за допомогою забороненої “петлі”. Птахів він збирався продати.
39-річний чоловік виявився мешканцем Донецької області. Його запросили у відділення поліції. Дії мисливця підпадають під ст. 249 ККУ «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим добувним промислом». На мешканця Донеччини склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 178 КУпАП.
Обох птахів передали в КП “Зооконтроль”, щоб провести необхідні експертизи. Фазаном, який вижив, займаються ветеринари.
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