У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину серед вулиці

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
За попередньою інформацією, у затриманого виник конфлікт з перехожим, після чого він здійснив декілька пострілів у його бік.
Потерпілого ушпиталили до лікарні.
16 серпня близько 18.00 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Михайла Грушевського у місті Дніпро. На місце прибули поліцейські та зʼясували, що між двома чоловіками виникла сварка, під час якої 48-річний містянин дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у потерпілого. Внаслідок події травмовано 34-річного місцевого жителя, — йдеться у дописі правоохоронців.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство).
Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Читайте також:
Автор:
Гарного дня, друзі!
Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.
У Дніпрі оперативники затримали чоловіка за грабіж.
У Дніпрі викрито трьох учасників злочинної групи, яка займалась розповсюдженням дитячої…