У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину серед вулиці

У Дніпрі поліція затримала чоловіка за стрілянину на вулиці.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

За попередньою інформацією, у затриманого виник конфлікт з перехожим, після чого він здійснив декілька пострілів у його бік.

Потерпілого ушпиталили до лікарні.

16 серпня близько 18.00 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Михайла Грушевського у місті Дніпро. На місце прибули поліцейські та зʼясували, що між двома чоловіками виникла сварка, під час якої 48-річний містянин дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у потерпілого. Внаслідок події травмовано 34-річного місцевого жителя, — йдеться у дописі правоохоронців.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство).

Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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