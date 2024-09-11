У Дніпрі затримали чоловіка, який підпалив автомобіль військового

У Дніпрі встановили особу чоловіка, який підпалив автівку військовослужбовця, та затримали його.

У Дніпрі затримали ще одного чоловіка, який на замовлення підпалив автівку військового.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що 24-річний мешканець Дніпра встановив зв’язок з невідомими особами, які запропонували йому “підзаробити”. Умови були такими: потрібно було підпалити автівку військовослужбовців або авто, яке має символіку збройних формувань України.

“Замовлення” хлопець прийняв та однієї ночі облив легкозаймистою речовиною автівку військового та підпалив її. Для звіту весь процес він зафільмував на відеореєстратор.

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ст 1 114-1 Кримінального Кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного було виявлено та вилучено запальничку, пляшку з розчином для розпаленням та бодікамеру з відеозаписом.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Будівельників горіло авто: що кажуть у поліції.

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