У Дніпрі затримали чоловіка, який коригував вчорашні ракетні удари

Учора, 31 жовтня, росіяни знову атакували Дніпропетровську область. Били по енергетичній інфраструктурі.

Так, у Дніпрі затримали можливого коригувальника ракетних ударів.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Чоловік знімав на камеру мобільного телефона моменти прильотів, а також роботу ППО. Це помітили перехожі та викликали поліцію.

58-річного чоловіка затримали. Усі обставини будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині затримали російського агента.

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