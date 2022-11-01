У Дніпрі затримали чоловіка, який коригував вчорашні ракетні удари

Так, у Дніпрі затримали можливого коригувальника ракетних ударів.
Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.
Чоловік знімав на камеру мобільного телефона моменти прильотів, а також роботу ППО. Це помітили перехожі та викликали поліцію.
58-річного чоловіка затримали. Усі обставини будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині затримали російського агента.
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