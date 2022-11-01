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У Дніпрі затримали чоловіка, який коригував вчорашні ракетні удари

Сьогодні 12:44
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Учора, 31 жовтня, росіяни знову атакували Дніпропетровську область. Били по енергетичній інфраструктурі.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який коригував вчорашні ракетні удари

Так, у Дніпрі затримали можливого коригувальника ракетних ударів.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Чоловік знімав на камеру мобільного телефона моменти прильотів, а також роботу ППО. Це помітили перехожі та викликали поліцію.

58-річного чоловіка затримали. Усі обставини будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині затримали російського агента

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Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який коригував вчорашні ракетні удариУкраїнська

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