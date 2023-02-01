У Дніпрі застосовані стабілізаційні відключення світла: де подивитися графіки

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Ліміти споживання електроенергії в Дніпропетровській області, що надала НЕК “Укренерго”, дозволяють проводити відключення в стабілізаційних графіках, – зазначають енергетики.
Тому подивитися, коли світло можуть вимкнути у вас вдома, можна:
Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію!
Віримо в перемогу!
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