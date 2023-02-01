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  • У Дніпрі застосовані стабілізаційні відключення світла: де подивитися графіки

У Дніпрі застосовані стабілізаційні відключення світла: де подивитися графіки

Сьогодні 10:24
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Сьогодні, 1 лютого, у Дніпрі та області продовжують діяти стабілізаційні відключення світла.

Новости Днепра про У Дніпрі застосовані стабілізаційні відключення світла: де подивитися графіки

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Ліміти споживання електроенергії в Дніпропетровській області, що надала НЕК “Укренерго”, дозволяють проводити відключення в стабілізаційних графіках, – зазначають енергетики.

Тому подивитися, коли світло можуть вимкнути у вас вдома, можна:

  • тут, якщо вас обслуговує ДТЕК;
  • тут, якщо вас обслуговує ЦЕК.

Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію!

Віримо в перемогу!

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Новости Днепра про У Дніпрі застосовані стабілізаційні відключення світла: де подивитися графікиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі застосовані стабілізаційні відключення світла: де подивитися графікиРусский

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