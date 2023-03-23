У Дніпрі запустили додаткові рейси маршруток, які їдуть на кладовище

У Дніпрі запустили спеціальні маршрутки до кладовищ міста.

Про це повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міськради.

Тепер мешканцям Дніпра, які хочуть вшанувати пам’ять своїх рідних буде легше дістатися до кладовищ міста. Спеціальні рейси курсуватимуть щосуботи та щонеділі.

Починаючи з суботи 25 березня в Дніпрі курсуватимуть спеціальні додаткові рейси громадського транспорту до кладовищ міста. Попередньо, вони їздитимуть тільки до кінця поминальних днів.

Краснопільське кладовище:

Маршрут №55 виконуватиме перевезення щосуботи та щонеділі.

Графік відправлення з зупинки «вул. Криворізька «ВО ПМЗ» (центральна прохідна): 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.

Виїзд з Краснопільського кладовища: 12:00, 13:00, 14:00.

Сурсько-Литовське кладовище:

Маршрут №136 виконуватиме перевезення щосуботи та щонеділі.

Графік відправлення з зупинки «просп. Б. Хмельницького (ДНВЦ)»: 9:00, 10:00, 12:00.

Останній виїзд із Сурсько-Литовського кладовища – о 14:00.

Новоігренське кладовище:

Маршрут №21 виконуватиме перевезення щосуботи.

Відправлення с пл. Успенської – о 8:00.

Виїзд з Новоігренського кладовища – об 11:00.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі запустили безкоштовну маршрутку. Крім цього, у місті почали курсувати нові комунальні автобуси, графік руху яких ми публікували тут. Ми також розповідали про те, як виглядала перша маршрутка та чим займалася біржа перевізників.

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