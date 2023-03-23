Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі запустили додаткові рейси маршруток, які їдуть на кладовище

Сьогодні 10:57
просмотров

У Дніпрі запустили спеціальні маршрутки до кладовищ міста.

Новости Днепра про У Дніпрі запустили додаткові рейси маршруток, які їдуть на кладовище

Про це повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міськради. 

Тепер мешканцям Дніпра, які хочуть вшанувати пам’ять своїх рідних буде легше дістатися до кладовищ міста. Спеціальні рейси курсуватимуть щосуботи та щонеділі. 

Починаючи з суботи 25 березня в Дніпрі курсуватимуть спеціальні додаткові рейси громадського транспорту до кладовищ міста. Попередньо, вони їздитимуть тільки до кінця поминальних днів. 

Краснопільське кладовище:

Маршрут №55 виконуватиме перевезення щосуботи та щонеділі.
Графік відправлення з зупинки «вул. Криворізька «ВО ПМЗ» (центральна прохідна): 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
Виїзд з Краснопільського кладовища: 12:00, 13:00, 14:00.

Сурсько-Литовське кладовище:

Маршрут №136 виконуватиме перевезення щосуботи та щонеділі.
Графік відправлення з зупинки «просп. Б. Хмельницького (ДНВЦ)»: 9:00, 10:00, 12:00.
Останній виїзд із Сурсько-Литовського кладовища – о 14:00.

Новоігренське кладовище:

Маршрут №21 виконуватиме перевезення щосуботи.
Відправлення с пл. Успенської – о 8:00.
Виїзд з Новоігренського кладовища – об 11:00.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі запустили безкоштовну маршрутку. Крім цього, у місті почали курсувати нові комунальні автобуси, графік руху яких ми публікували тут. Ми також розповідали про те, як виглядала перша маршрутка та чим займалася біржа перевізників. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі запустили додаткові рейси маршруток, які їдуть на кладовищеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі запустили додаткові рейси маршруток, які їдуть на кладовищеРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі старі сквери отримали “нові” офіційні назви
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:35
    У Дніпрі старі сквери отримали “нові” офіційні назви

    Учора, 22 березня, відбулася 35-та сесія Дніпровської міської ради.

    Спалахнула на ходу: у Дніпрі вщент згоріла “Волга” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:25
    Спалахнула на ходу: у Дніпрі вщент згоріла “Волга” (ФОТО)

    У Дніпрі згорів легковик.

    У Дніпрі на Кротова чоловік впав у каналізаційний колодязь
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Дніпрі на Кротова чоловік впав у каналізаційний колодязь

    У Дніпрі рятувальники допомогли чоловікові вибратися з каналізаційного колодязя.

    ЗСУ за добу ліквідували 660 окупантів, 13 танків і 20 безпілотників
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    ЗСУ за добу ліквідували 660 окупантів, 13 танків і 20 безпілотників

    Українські захисники станом на ранок 23 березня ліквідували за добу…

    Наверх