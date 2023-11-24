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У Дніпрі запустять тролейбус за новим маршрутом, який замінить трамвай №1

Сьогодні 13:36
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У Дніпрі на два дні продовжили рух трамвая 1К, а з 28 листопада запрацює тимчасовий тролейбусний маршрут.

Новости Днепра про У Дніпрі запустять тролейбус за новим маршрутом, який замінить трамвай №1

Про зміни повідомили у департаменті транспорту.

Робота тимчасового трамвайного маршруту № 1-К подовжується на два дні – до 27 листопада включно. Тимчасовий тролейбусний маршрут № 1-К («Вокзал – пл. Героїв Майдану») почне курсувати з 28 листопада по 15 грудня 2023 року.

Нагадуємо, що тимчасові маршрути електротранспорту введено у зв‘язку з ремонтом аварійного трамвайного переїзду на перехресті просп. Д. Яворницького та вул. М. Грушевського.

Усі інші етапи залишаються без змін.

Нагадаємо, у Дніпрі до 15 грудня будуть ремонтувати аварійні трамвайні колії у середмісті. Через це замість трамвая №1 курсує трамвай № 7 «Вокзал – УДУНТ», який частково їде за маршрутом 5 трамвая. Крім цього, тролейбус «кільце А» працює у посиленому режимі. 

Про всі зміни руху транспорт на час ремонту ми писали ТУТ. 

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Новости Днепра про У Дніпрі запустять тролейбус за новим маршрутом, який замінить трамвай №1Українська

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