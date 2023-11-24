У Дніпрі запустять тролейбус за новим маршрутом, який замінить трамвай №1

Про зміни повідомили у департаменті транспорту.
Робота тимчасового трамвайного маршруту № 1-К подовжується на два дні – до 27 листопада включно. Тимчасовий тролейбусний маршрут № 1-К («Вокзал – пл. Героїв Майдану») почне курсувати з 28 листопада по 15 грудня 2023 року.
Нагадуємо, що тимчасові маршрути електротранспорту введено у зв‘язку з ремонтом аварійного трамвайного переїзду на перехресті просп. Д. Яворницького та вул. М. Грушевського.
Усі інші етапи залишаються без змін.
Нагадаємо, у Дніпрі до 15 грудня будуть ремонтувати аварійні трамвайні колії у середмісті. Через це замість трамвая №1 курсує трамвай № 7 «Вокзал – УДУНТ», який частково їде за маршрутом 5 трамвая. Крім цього, тролейбус «кільце А» працює у посиленому режимі.
Про всі зміни руху транспорт на час ремонту ми писали ТУТ.
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