У Дніпрі запрацював банкоматний роумінг: що це означає

Тепер можна знімати готівку у будь-якому банкоматі без комісії.

Найбільші українські банки запровадили так званий “банкоматний національний роумінг”, що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Сьогодні ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку, – повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

За його словами, ідея полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10-20 тисяч.

Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не тільки, щоб задовольнити сьогоденні потреби, а й щоб сформувати певний запас готівки, – додав він.

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