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У Дніпрі запрацювала низка котелень та Придніпровська ТЕС

Сьогодні 19:20
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Станом на вечір, 17 грудня, у Дніпрі після ракетних ударів російських окупантів відновлена робота деяких котелень, а також Придніпровської ТЕС. Про це повідомили у Департаменті благоустрою та інфраструктури міськради Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі запрацювала низка котелень та Придніпровська ТЕС

Станом на 18:00 відновлено робота Придніпровської ТЕС. Також вже відновлена робота районної котельні на Червоному Камені, вона забезпечує теплом 114 будинків. Також вже працює котельня на вулиці Руденка. Теплом забезпечені 70 будинків і 1 лікарня.

Відновлено роботу і котельні на вул. Надії Алексєєнко. Відновлено теплопостачання в 54 будинках та 1 лікарні. Котельні на вул. Космічна, районі Аеропорту та вул. Панікахи теж все працюють.

На котельню по пр. Гагаріна комунальним підприємством «Міськзеленбуд» організовано підвезення води для відновлення роботи котельні.

На Лівому березі Дніпра робота районних котелень через відключення ДТЕК та ЦЕК електропостачання досі зупинена.

Станом на 18:00 КП «Коменергосервіс» запустило роботу котельні на вул. Семафорна. Вона забезпечує теплом 88 будинків. А ось котельня по вул. Липова, 1 досі зупинена в зв‘язку з відсутністю тиску холодного водопостачання.

Разом з цим, комунальники виконують всі можливі заходи по підключенню та запуску об’єктів, а також поступово наповнюють системи водою.

Дніпрян просять у разі виникнення проблем з водопостачанням чи опаленням, телефонувати на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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