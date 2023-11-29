У Дніпрі замінували Університет митної справи: що кажуть у поліції - Днепр Инфо
У Дніпрі замінували Університет митної справи: що кажуть у поліції
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Сегодня 11:54

На місці працюють правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі замінували Університет митної справи: що кажуть у поліції

Сьогодні, 29 листопада, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про замінування Університету митної справи та фінансів.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. 

Зазначається, що заняття у виші на сьогодні скасували.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Зараз триває перевірка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі викрили 21-річну дівчину, яка двічі «мінувала» вокзал.

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