Сьогодні, 29 листопада, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про замінування Університету митної справи та фінансів.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що заняття у виші на сьогодні скасували.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Зараз триває перевірка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі викрили 21-річну дівчину, яка двічі «мінувала» вокзал.
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