У Дніпрі “замінували” сім шкіл: чи знайшли щось правоохоронці

Навчальний рік тільки почався...

У четвер, 7 вересня, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про замінування семи шкіл у Дніпрі: з них три у Соборному, дві у Центральному, по одній у Шевченківському та АНД районах.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці обстежили навчальні заклади та прилеглі до них території.

На щастя, ніяких підозрілих предметів не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

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