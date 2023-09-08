Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі “замінували” сім шкіл: чи знайшли щось правоохоронці

Сьогодні 09:00
просмотров

Навчальний рік тільки почався...

Новости Днепра про У Дніпрі

У четвер, 7 вересня, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про замінування семи шкіл у Дніпрі: з них три у Соборному, дві у Центральному, по одній у Шевченківському та АНД районах.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці обстежили навчальні заклади та прилеглі до них території.

На щастя, ніяких підозрілих предметів не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємство
Новини Дніпра
Сьогодні 07:48
Уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємство

Уночі росіяни знову тероризували Дніпропетровську область.

Акторська майстерність, гончарство, вокал: у Дніпрі відкрили 24 нових дитячих гуртки (як записатися)
Новини Дніпра
Сьогодні 07:25
Акторська майстерність, гончарство, вокал: у Дніпрі відкрили 24 нових дитячих гуртки (як записатися)

У Дніпрі з початком навчального року відкрили 24 нових дитячих…

Патрульна з Дніпра “розбила” банку, куди задонатили 1,1 млн на адвоката: куди піде “зайве”
Новини Дніпра
Вчора 22:02
Патрульна з Дніпра “розбила” банку, куди задонатили 1,1 млн на адвоката: куди піде “зайве”

Понад тиждень тому сталася резонансна стрілянина у Дніпрі за участю…

Три дівчини з Дніпра та області боряться за титул “Міс Україна”: хто вони
Новини Дніпра
Вчора 21:20
Три дівчини з Дніпра та області боряться за титул “Міс Україна”: хто вони

Стартувало онлайн-голосування під час якого оберуть дівчину, яка отримає титул…

Наверх