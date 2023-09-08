У Дніпрі “замінували” сім шкіл: чи знайшли щось правоохоронці

У четвер, 7 вересня, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про замінування семи шкіл у Дніпрі: з них три у Соборному, дві у Центральному, по одній у Шевченківському та АНД районах.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Правоохоронці обстежили навчальні заклади та прилеглі до них території.
На щастя, ніяких підозрілих предметів не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.
Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!
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