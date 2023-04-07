Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі «замінували» СБУ, ТРЦ, вокзали та військкомати

Сьогодні 09:00
просмотров

У Дніпрі за минулу добу «замінували» будівлі СБУ, торгові центри, вокзали та військкомати.

Новости Днепра про У Дніпрі «замінували» СБУ, ТРЦ, вокзали та військкомати

На електронну пошту Служби безпеки України надійшло 1 повідомлення про мінування будівель СБУ, торгових центрів, вокзалів та військкоматів. Правоохоронці почали перевіряти дану інформацію.

Поліція оглянула приміщення 32 торгівельних центрів, будівлі УСБУ, автовокзалу та 2 залізничних вокзалів, 8 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Всього перевірили 44 об’єкти. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Інформація про мінування виявилася хибною.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі «замінували» СБУ, ТРЦ, вокзали та військкоматиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі «замінували» СБУ, ТРЦ, вокзали та військкоматиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Донеччині загинув 29-річний сержант Данило Миронов з Кам’янського: прощання відбудеться сьогодні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    На Донеччині загинув 29-річний сержант Данило Миронов з Кам’янського: прощання відбудеться сьогодні

    Захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув сержант Миронов Данило Віталійович.…

    Окупанти залучають наркоманів до будівництва оборонних споруд в Криму, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Окупанти залучають наркоманів до будівництва оборонних споруд в Криму, – Генштаб

    Російські війська зосереджують основні зусилля для наступу на Лиманському, Бахмутському,…

    У Новомосковську згорів будинок: загинула жінка та постраждав чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    У Новомосковську згорів будинок: загинула жінка та постраждав чоловік

    У Новомосковську загорівся приватний будинок, під час пожежі загинула жінка…

    У Дніпрі спалахнув приватний будинок (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    У Дніпрі спалахнув приватний будинок (ФОТО)

    Сьогодні, 6 квітня, у Дніпрі на вулиці Чаплинській загорівся приватний…

    Наверх