У Дніпрі «замінували» СБУ, ТРЦ, вокзали та військкомати

У Дніпрі за минулу добу «замінували» будівлі СБУ, торгові центри, вокзали та військкомати.

На електронну пошту Служби безпеки України надійшло 1 повідомлення про мінування будівель СБУ, торгових центрів, вокзалів та військкоматів. Правоохоронці почали перевіряти дану інформацію.

Поліція оглянула приміщення 32 торгівельних центрів, будівлі УСБУ, автовокзалу та 2 залізничних вокзалів, 8 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Всього перевірили 44 об’єкти. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Інформація про мінування виявилася хибною.

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