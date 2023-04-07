У Дніпрі «замінували» СБУ, ТРЦ, вокзали та військкомати

На електронну пошту Служби безпеки України надійшло 1 повідомлення про мінування будівель СБУ, торгових центрів, вокзалів та військкоматів. Правоохоронці почали перевіряти дану інформацію.
Поліція оглянула приміщення 32 торгівельних центрів, будівлі УСБУ, автовокзалу та 2 залізничних вокзалів, 8 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Всього перевірили 44 об’єкти. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Інформація про мінування виявилася хибною.
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