У Дніпрі “замінували” півсотні будівель: що відомо

У Дніпрі в середу, 10 травня, перевіряли повідомлення про мінування майже 50 об'єктів.

Учора в call-центр СБУ повідомили про те, що районні суди, лікарні, будівля СБУ, торгові центри та аеропорт Дніпра заміновані.

Фахівці обстежили 46 об’єктів: 14 будівель суду, 8 лікарень, 22 торгові центри, аеропорт та будівлю СБУ.

Будь-яких вибухонебезпечних пристроїв або речовин виявлено не було. Інформація про мінування не підтвердилась.

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