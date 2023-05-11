У Дніпрі “замінували” півсотні будівель: що відомо

Учора в call-центр СБУ повідомили про те, що районні суди, лікарні, будівля СБУ, торгові центри та аеропорт Дніпра заміновані.
Фахівці обстежили 46 об’єктів: 14 будівель суду, 8 лікарень, 22 торгові центри, аеропорт та будівлю СБУ.
Будь-яких вибухонебезпечних пристроїв або речовин виявлено не було. Інформація про мінування не підтвердилась.
Читайте також:
Автор:
У четвер, 11 травня, у Дніпрі деякі трамвайні маршрути працюватимуть…
Російські окупанти в ніч проти 11 травня обстріляли Нікополь Дніпропетровської…
ЗСУ відбили 39 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та…
8 травня на Донеччині, звільняючи українську землю від російських окупантів,…