У Дніпрі “замінували” ліцей “Борисфен”: що відомо

12 вересня на телефон приймальної КЗО «Ліцей «Борисфен» ДМР надійшло повідомлення про його замінування.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Поліція та працівники вибухотехнічної служби провели обстеження ліцею та не виявили там вибухових пристроїв. Інформація про замінування не підтвердилася.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні на Дніпропетровщині пацієнт виявив у шухляді гранату.
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