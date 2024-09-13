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У Дніпрі “замінували” ліцей “Борисфен”: що відомо

Сьогодні 09:25
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Поліція обстежила ліцей “Борисфен”.

Новости Днепра про У Дніпрі “замінували” ліцей “Борисфен”: що відомо

12 вересня на телефон приймальної КЗО «Ліцей «Борисфен» ДМР надійшло повідомлення про його замінування.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Поліція та працівники вибухотехнічної служби провели обстеження ліцею та не виявили там вибухових пристроїв. Інформація про замінування не підтвердилася.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні на Дніпропетровщині пацієнт виявив у шухляді гранату.

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Новости Днепра про У Дніпрі “замінували” ліцей “Борисфен”: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі “замінували” ліцей “Борисфен”: що відомоРусский

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