У Дніпрі “замінували” лікарні, суди та 191 дитячий садок

За минулу добу наздвичайники здійснили 11 виїздів, 4 виклики стосувались ліквідації пожеж.
Повідомлення про мінування приходили на гарячу лінії та на електронну пошту.
Невідомі повідомляли про небезпеку у будівлях лікарень, садочків, та у будівлі редакції наших колег з “Дніпро оперативний”.
“Співробітники поліції перевірили будівлі УСБУ, приміщення 155 закладів освіти, 9 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та 6 станцій метро”, – повідомляє Дніпровська міська рада.
Всі повідомлення виявились хибними. Вибухових предметів знайдено не було.Козенко Антон
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На вході до Монастирського остріву невідомі хулігани розбили піаніно.
Тепер 19-річний хлопець може потрапити за ґрати на 10 років.
У Дніпрі рятувальники гасили палаючий в гаражі автомобіль.
Вилучене направили на експертизу.