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У Дніпрі “замінували” лікарні, суди та 191 дитячий садок

Сьогодні 11:23
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Лише за 1 добу надзвичайники перевірили безліч обєктів. 

Новости Днепра про У Дніпрі

За минулу добу наздвичайники здійснили 11 виїздів, 4 виклики стосувались ліквідації пожеж.

Повідомлення про мінування приходили на гарячу лінії та на електронну пошту. 

Невідомі повідомляли про небезпеку у будівлях лікарень, садочків, та у будівлі редакції наших колег з “Дніпро оперативний”. 

“Співробітники поліції перевірили будівлі УСБУ, приміщення 155 закладів освіти, 9 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та 6 станцій метро”, – повідомляє Дніпровська міська рада.

Всі повідомлення виявились хибними. Вибухових предметів знайдено не було. 

Новости Днепра про У Дніпрі Українська

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