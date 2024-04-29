У Дніпрі “замінували” гіпермаркет Metro та залізничний вокзал: що відомо

28 квітня до поліції надійшло 2 повідомлення про замінування торгівельних центрів «Метро Cash & Carry» та залізничного вокзалу «Дніпро-Головний».
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Поліція обстежила вказані об’єкти, жодних вибухових предметів не було знайдено. Інформація про замінування не підтвердилась.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у МЗС прокоментували вбивство двох громадян України в ФРН: загиблі були військовослужбовцями.
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