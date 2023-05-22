У Дніпрі «замінували» більше 400 будівель: що відомо

За минулу добу до кол-центру СБУ надійшло 4 повідомлення про замінування у м. Дніпро:
будівлі СБУ, аеропорту у м. Дніпро. Обстежено 2 об’єкти: 1 аеропорт та будівля СБУ;
будівлі Дніпровської міської ради та дитячих садочків. Обстежено 155 об’єктів: будівля Дніпровської міської ради та 154 дитсадки;
будівлі редакції “Дніпро Оперативний”, шкіл, торгівельних центрів та лікарень. Обстежено 225 об’єктів: 32 торговельних центри, 38 лікувальних закладів, 154 загальноосвітні школи, будівлю редакції “Дніпро Оперативний”;
районних судів, будівлі міської адміністрації, військкоматів та вагонів метро. Обстежено 30 об’єктів: 15 судових установ, 8 територіальних центрів комплектування, 6 станцій метро, будівлю ОДА.
У всіх 4 випадках інформація не підтвердилася, будь-яких вибухових та небезпечних для життя чи здоров’я пристроїв, вибухових речовин або конструктивно схожих на них предметів не виявлено.
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