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У Дніпрі “замінували” більше 30 шкіл: поліція перевірила кожну

Сьогодні 13:20
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На електронну пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування кількох шкіл у Дніпрі без уточнення адреси.

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У зв’язку з цим співробітникам поліції довелося перевірити 32 навчальних заклади та прилеглі до них території. 

Про це повідомляє dnepr.info з посиланням на пресслужбу Дніпровської міськради.

Жодних вибухонебезпечних предметів на оглянутих локаціях виявлено не було. Інформація про замінування виявилася фейком. 

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