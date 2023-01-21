У Дніпрі “замінували” більше 30 шкіл: поліція перевірила кожну

На електронну пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування кількох шкіл у Дніпрі без уточнення адреси.

У зв’язку з цим співробітникам поліції довелося перевірити 32 навчальних заклади та прилеглі до них території.

Про це повідомляє dnepr.info з посиланням на пресслужбу Дніпровської міськради.

Жодних вибухонебезпечних предметів на оглянутих локаціях виявлено не було. Інформація про замінування виявилася фейком.

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