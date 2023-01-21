У Дніпрі “замінували” більше 30 шкіл: поліція перевірила кожну

У зв’язку з цим співробітникам поліції довелося перевірити 32 навчальних заклади та прилеглі до них території.
Про це повідомляє dnepr.info з посиланням на пресслужбу Дніпровської міськради.
Жодних вибухонебезпечних предметів на оглянутих локаціях виявлено не було. Інформація про замінування виявилася фейком.
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