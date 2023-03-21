У Дніпрі «замінували» 5 торгових центрів: подробиці

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.
Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту Головного управління Національної поліції. У ньому було зазначено, що у торгових центрах закладено 5 сумок із вибухівкою.
Поліція перевірила 5 ТРЦ та прилеглі території:
Інформація про мінування не підтвердилась. Жодні вибухові пристрої у закладах виявлені не були.
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