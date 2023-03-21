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У Дніпрі «замінували» 5 торгових центрів: подробиці

Сьогодні 09:00
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У 5 торгових центрах Дніпра 20 березня шукали вибухівку.

Новости Днепра про У Дніпрі «замінували» 5 торгових центрів: подробиці

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту Головного управління Національної поліції. У ньому було зазначено, що у торгових центрах закладено 5 сумок із вибухівкою.

Поліція перевірила 5 ТРЦ та прилеглі території:

  • ТРЦ “Калина”;
  • ТРЦ “Березинський”;
  • ТРЦ “Сектор”;
  • ТРЦ “Вавілон”;
  • ТРЦ “Наша Правда”.

Інформація про мінування не підтвердилась. Жодні вибухові пристрої у закладах виявлені не були.

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Новости Днепра про У Дніпрі «замінували» 5 торгових центрів: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі «замінували» 5 торгових центрів: подробиціРусский

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