У Дніпрі «замінували» 5 торгових центрів: подробиці

У 5 торгових центрах Дніпра 20 березня шукали вибухівку.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту Головного управління Національної поліції. У ньому було зазначено, що у торгових центрах закладено 5 сумок із вибухівкою.

Поліція перевірила 5 ТРЦ та прилеглі території:

ТРЦ “Калина”;

ТРЦ “Березинський”;

ТРЦ “Сектор”;

ТРЦ “Вавілон”;

ТРЦ “Наша Правда”.

Інформація про мінування не підтвердилась. Жодні вибухові пристрої у закладах виявлені не були.

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