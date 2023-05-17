У Дніпрі «замінували» 241 об’єкт: де шукали вибухівку

У Дніпрі в черговий раз «замінували» 241 об’єкт – садочки, СБУ, торгівельні центри та суди.

Повідомлення про мінування районних судів, дитячих садочків, торгівельних центрів та будівлі СБУ у Дніпрі надійшло на електронну пошту колл-центру Служби безпеки у Києві.

Поліцейські перевірили 241 об’єкт: 14 судових установ, 191 дитячих садків, 35 торгових центрів, 1 будівля УСБУ. У жодній будівлі не знайшли ніяких вибухонебезпечних матеріалів. Інформація про мінування виявилася хибною.

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