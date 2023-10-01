У Дніпрі заклали соснову алею біля музею АТО

Сьогодні в Україні святкують День захисників і захисниць України й відкриття алеї приурочили до цієї дати.
На заході був і голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Впевнений, що Алея стане пам’яттю та нагадуванням про кожного, хто сьогодні тримає оборону, а також тих, – хто назавжди залишився в строю, – заявив очільник ОВА.
Місце було вибрано не випадково, тут розташований музей АТО із зовнішньою діорамою, присвяченою воєнним діям на сході України.
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