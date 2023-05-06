У Дніпрі загубився біленький декоративний кролик поважного віку: подробиці

У Дніпрі посеред вулиці загубився кролик.

Про це повідомив дніпрянин Антон в спільноті “Райончик”.

У місті постійно губляться коти, собаки, іноді папуги, або навіть кролики. Ось і цього разу на лівому березі загубився декоративний кролик. За словами власника пухнастика, біля будинку на вулиці Осінній 11-11а кудись зник маленький звір.

Хазяїн зауважив, що тварина вже поважного віку.

Біля будинка по вулиці Осіння 11 – 11а загубили біленького декоративного кролика. Може хто бачив або підібрав – відгукніться, будь ласка! Тваринка вже поважного віку, – йдеться в дописі.

Містяни сильно схвильовані подальшою долею кролика та бояться живодерів, які можуть познущатися над ним або вбити.

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Нагадаємо, вчора надзвичайники рятували пса, який застряг головою в паркані.

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