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  • У Дніпрі загубився біленький декоративний кролик поважного віку: подробиці

У Дніпрі загубився біленький декоративний кролик поважного віку: подробиці

Сьогодні 12:19
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У Дніпрі посеред вулиці загубився кролик.

Новости Днепра про У Дніпрі загубився біленький декоративний кролик поважного віку: подробиці

Про це повідомив дніпрянин Антон в спільноті “Райончик”. 

У місті постійно губляться коти, собаки, іноді папуги, або навіть кролики. Ось і цього разу на лівому березі загубився декоративний кролик. За словами власника пухнастика, біля будинку на вулиці Осінній 11-11а кудись зник маленький звір. 

Хазяїн зауважив, що тварина вже поважного віку.

Біля будинка по вулиці Осіння 11 – 11а загубили біленького декоративного кролика. Може хто бачив або підібрав – відгукніться, будь ласка! Тваринка вже поважного віку, – йдеться в дописі.

Містяни сильно схвильовані подальшою долею кролика та бояться живодерів, які можуть познущатися над ним або вбити.

Детальніше ТУТ.

Нагадаємо, вчора надзвичайники рятували пса, який застряг головою в паркані. 

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Новости Днепра про У Дніпрі загубився біленький декоративний кролик поважного віку: подробиціУкраїнська

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