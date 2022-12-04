У Дніпрі загасили масштабну пожежу

Учора, 3 грудня, у Дніпрі загасили масштабну пожежу в будівлі, що не експлуатується.

Близько 10:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Столярова Центрального району міста Дніпро.

На місце пожежі було направлено 5 чергових відділень рятівників, які виявили, що займання виникло в двоповерховій будівлі, яка не експлуатується. Інтенсивне гріння відбувалося всередині.

На щастя, постраждалих та загиблих немає, вогонь пошкодив 200 кв. м. будівлі та був ліквідований о 13:18.

Українська

Автор: