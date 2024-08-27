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У Дніпрі зафіксували випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу FLiRT

Сьогодні 10:00
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На Дніпропетровщині виявили хворих на новий субваріант коронавірусу штаму Омікрон.

Новости Днепра про У Дніпрі зафіксували випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу FLiRT

Згідно щотижневого моніторингу Дніпропетровського обласного ЦКПХ щодо санітарно-епідемічної ситуації в регіоні, за період з 16 по 22 серпня у Дніпрі та області виявили 5 хворих на субваріант FLiRT штаму Omicron. 

Відповідні результати були оприлюднені на порталі центру. 

У Дніпрі виявлено трьох хворих віком 18, 48 та 70 років, у Павлограді захворіла одна 20-річна особа, а також один випадок зафіксували в П’ятихатках – хворому 43 роки. На щастя, летальні випадки не зареєстровані. Про стан хворих не зазначається.

Загалом за тиждень зареєстрували 1193 випадки завхворювань на COVID-19, що на 12,7% перевищує результати попереднього тижня. 

За даними МОЗ, піки захворювань на новий штам коронавірусу в Україні фіксуються з липня, загалом у серпні зареєстрували 20 тисяч випадків, з них 3 тисячі хворих були госпіталізовані. Щодо летальних випадків не повідомляється. 

Захворюваність на грип та ГРВІ знаходиться на міжсезонному рівні. 

Новий штам FLiRT – що відомо?

У ЦКПХ зазначають, що новий штам швидше вражає ослаблений імунітет. Вакциновані також можуть захворіти, однак завдяки імунітету від вакцинації значно знижується ризик ускладнень. 

Цей штам походить від варіанта Omicron, перші випадки якого зафіксували в Україні на початку 2024 року. 

Вакцинація проти COVID-19 не запобігає зараженню, однак є варіантом захисту від важкої форми хвороби, а також допомогає запобігти ускладненням та летальним формам. 

Особливо рекомендовано щеплення групам ризику тяжкого перебігу COVID-19, до яких належать літні люди віком понад 60 років (особливо 75+); вагітні жінки; особи з супутніми станами (імуносупресія та інші). Пункти щеплення в Україні, в тому числі в Дніпропетровській області  забезпечені безплатною омікрон-специфічною вакциною виробництва Pfizer, – написали в публікації ЦКПХ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина – друга за кількістю хворих на COVID-19.

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Новости Днепра про У Дніпрі зафіксували випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу FLiRTУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі зафіксували випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу FLiRTРусский

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