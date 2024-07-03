У Дніпрі зафіксували історичний температурний максимум

Про це повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.
2 липня у місті показник температури повітря перевищив 38 °С.
Це на 2,8°С вище за попередній температурний максимум у 1938 році, який становив 35,6°С.
У Дніпрі до кінця тижня зберігатиметься до 35 градусів тепла.
Варто знати, що така спека ніколи не вплине позитивно на організм людини. Важливо захистити своє тіло спеціальним кремом, адже сонячні промені можуть спровокувати не тільки опіки, але й більш серйозні проблеми. Ультрафіолетові промені усередині дня здатні серйозно впливати на шкіру, руйнуючи її структуру.
Задля уникнення сонячного удару накривайте чимось голову. Не забувайте при виході з дому брати із собою пляшку води та обов’язково уникайте фізичних навантажень.
Якщо ви відчуваєте запаморочення, млявість або нудоту, варто негайно звернутися до лікаря.
Також важливо не забувати допомогати один одному. У разі, якщо вам стало зле посеред вулиці, намагайтеся обережно сісти на землю та попросіть допомогу в перехожих.
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