У Дніпрі за тиждень значно впала ціна на курячі яйця

У порівнянні із минулим тижнем у Дніпрі спостерігається зниження цін на курячі яйця, зокрема у супермаркеті Varus можна помітити, що ціна з 3,3 грн/шт. впала до 2,8 грн/шт.
Мова йдеться про нефасовані курячі яйця С1.
Також зауважимо, що на сайті ціна на нефасовані яйця С0 зберігається така сама, як і минулого тижня – 3,39 грн/шт. А от ціна на столові курячі яйця С2 становить 2,39.
За даними Мінфіну наразі різких підвищень або знижень цін на певні продукти не прогнозується.
Читайте також:
Автор:
Наразі в енергосистемі немає дефіциту електроенергії.
Світло не вимикатимуть, однак декому не пощастить.
У Дніпрі посеред дороги сталася бійка.
У рамках медичної реформи мешканцям Дніпра та України можна пройти…