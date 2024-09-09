У Дніпрі за тиждень значно впала ціна на курячі яйця

У Дніпрі знизилися ціни на курячі яйця.

У порівнянні із минулим тижнем у Дніпрі спостерігається зниження цін на курячі яйця, зокрема у супермаркеті Varus можна помітити, що ціна з 3,3 грн/шт. впала до 2,8 грн/шт.

Мова йдеться про нефасовані курячі яйця С1.

Також зауважимо, що на сайті ціна на нефасовані яйця С0 зберігається така сама, як і минулого тижня – 3,39 грн/шт. А от ціна на столові курячі яйця С2 становить 2,39.

За даними Мінфіну наразі різких підвищень або знижень цін на певні продукти не прогнозується.

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