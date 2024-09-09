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У Дніпрі за тиждень значно впала ціна на курячі яйця

Сьогодні 19:31
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У Дніпрі знизилися ціни на курячі яйця.

Новости Днепра про У Дніпрі за тиждень значно впала ціна на курячі яйця

У порівнянні із минулим тижнем у Дніпрі спостерігається зниження цін на курячі яйця, зокрема у супермаркеті Varus можна помітити, що ціна з 3,3 грн/шт. впала до 2,8 грн/шт. 

Мова йдеться про нефасовані курячі яйця С1. 

Новости Днепра про У Дніпрі за тиждень значно впала ціна на курячі яйця

Також зауважимо, що на сайті ціна на нефасовані яйця С0 зберігається така сама, як і минулого тижня – 3,39 грн/шт. А от ціна на столові курячі яйця С2 становить 2,39. 

Новости Днепра про У Дніпрі за тиждень значно впала ціна на курячі яйцяНовости Днепра про У Дніпрі за тиждень значно впала ціна на курячі яйця

За даними Мінфіну наразі різких підвищень або знижень цін на певні продукти не прогнозується. 

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Новости Днепра про У Дніпрі за тиждень значно впала ціна на курячі яйцяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі за тиждень значно впала ціна на курячі яйцяРусский

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