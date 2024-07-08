У Дніпрі за махінації з ремонтом на 1,5 млн грн судитимуть ексначальника квартирного відділу

У Дніпрі ексначальник квартирно-експлуатаційного відділу ЗСУ розтратив державне майно.

Про це повідомили в Дніпровській спецпрокуратурі в сфері оборони Східного регіону.

Експосадовцю інкримінують службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену в особливо великих розмірах та умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

Слідчі з’ясували, що підозрюваний на посаді начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпра, зловживаючи своїм службовим становищем підробив акти виконаних робіт за начебто надані ФОП послуги та знаючи, що вказані роботи фактично не виконані, здійснив перерахунки грошових коштів чим вчинив розтрату чужого майна, а саме грошей, які належать державі на суму майже 1 500 000 грн.

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