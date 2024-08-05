У Дніпрі за липень зафіксували три історичних температурних рекорди

Липень виявився температурно-рекордним.

За липень у Дніпрі зафіксували три температурні рекорди, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Фахівці зазначають, що у липні переважала дуже тепла, суха погода. Аномально теплими виявились перша та друга декади місяця: середня добова температура повітря на 4-10°перевищувала норму і визначилась по області 23-32°тепла.

Максимальна температура в дуже спекотні дні досягала 37-39° тепла. У Дніпрі 1, 2 та 3 липня був перекритий історичний максимум температури повітря цих діб на 1,2°, 2,8° та 0,4° і становив відповідно 36,1°, 38,4° та 37,8° тепла.

У третій декаді переважав температурний режим близький до норми і становили 23-25° тепла. Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалась до 11-16° тепла. Середня температура повітря за липень виявилась на 3,5-4,9° вища за норму і становила по області 26-27° тепла.

Сума опадів в середньому по області за даними метеостанцій за липень склала 12 мм або 25% норми.

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