У Дніпрі за добу на світ з’явилося 20 немовлят: трьох народили переселенки

В Україні триває війна. Кожного дня росіяни обстрілюють українські міста та села ракетами та іншою зброєю. Але ми тримаємося, даємо відсіч ворогу та продовжуємо жити, працювати, створювати сім’ї та народжувати дітей.
Так, у Дніпрі за минулу добу на світ з’явилося 20 немовлят. Із них 12 дівчаток та 8 хлопчиків.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Трьох діточок народили жінки-переселенки.
Бажаємо матусям та їхнім діткам здоров’я та миру!
Слава Україні!
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