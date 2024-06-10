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У Дніпрі за 20 тисяч гривень хотіли підкупити співробітника ТЦК

Сьогодні 13:29
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У Дніпрі чоловік намагався підкупити співробітника ТЦК.

Новости Днепра про У Дніпрі за 20 тисяч гривень хотіли підкупити співробітника ТЦК

54-річний житель Дніпра спробував домовитися з начальником одного із ТЦК у Дніпрі, аби той погодив тимчасову відстрочку від мобілізації до ЗСУ. Чоловік був готовий заплатити 20 тисяч гривень хабаря. 

Дніпрянина, який приніс хабар, затримали на місці злочину – у службовому кабінеті посадовця, під час передачі неправомірної вигоди.

Чоловіку, який хотів підкупити співробітника ТЦК, тепер загрожує або штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років чи позбавленням волі на той самий строк.

Новости Днепра про У Дніпрі за 20 тисяч гривень хотіли підкупити співробітника ТЦК

Слідство триває. 

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