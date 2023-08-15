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У Дніпрі за 20 хвилин вщент згорів старенький ВАЗ

Сьогодні 21:10
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Вдень 15 серпня на вулиці Новоорловській спалахнув автомобіль.

Новости Днепра про У Дніпрі за 20 хвилин вщент згорів старенький ВАЗ

Про це повідомили в ДСНС.

До рятувальників зателефонував містянин та розповів, що на вулиці Новоорловській горить автомобіль. 

Приїхавши на місце, надзвичайники побачили старенький ВАЗ, який був охоплений полум’ям. Загорівся моторний відсік, після чого вогонь перекинувся до салону. 

Пожежу локалізовано о 14:43 та ліквідовано о 14:45. Загиблих чи травмованих немає, але автомобіль згорів вщент.

До гасіння пожежі залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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