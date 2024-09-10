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У Дніпрі з’явився новий пішохідний міст: де знаходиться

Сьогодні 06:54
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У центрі Дніпра побудували новий пішохідний міст.

Новости Днепра про У Дніпрі з’явився новий пішохідний міст: де знаходиться

Пішохідний міст побудували на вулиці Харківській між ТЦ Мост Сіті та ТДЦ Перехрестя. Надземний перехід зв’язуватиме два торгівельні центри. Згодом там встановлять виразну підствітку, скляну оболонку та інші текстурні елементи.

Про це повідомила одна з авторок проекту та архітектор Наталія Каширіна на своїй сторінці у Facebook.

Вона також додала, що після завершення будвництва ділового центру вулицю озеленять та розширять тротуарну зону. Також там будуть необхідні елементи мобільності.

“Пішохідний міст з однієї сторони спирається на ТДЦ Перехрестя, з іншої – на опору в районі прифасадної зони Мост Сіті. Далі буде озеленення вулиці і розширення тротуарної зони із необхідними елементами мобільності, виділення транзитної зони пішоходів”, – написала Наталія Каширіна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відкрити надземний перехід можуть разом із початком роботи ТДЦ “Перехрестя”, який активно будують. Це може статися у вересні 2025. Перехід буде висотою до 17 м та шириною 4х4 метри. Він буде утеплений. Цокольний та перші два поверхи нового ТДЦ займуть магазини, а у приміщеннях з третього по дев’ятнадцятий поверх будуть офіси.

Новости Днепра про У Дніпрі з’явився новий пішохідний міст: де знаходиться

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