У Дніпрі з’явився новий міні-сквер “Сімейний”: де знаходиться і як виглядає

Міні-сквер “Сімейний” побудували на ж/м Парус на вулиці Гідропарковій та відкрили 14 вересня у День міста. Таку назву для нього обрали мешканці масиву за допомогою опитування. Тут є огородження, освітлення, дитячі МАФи, гойдалки та тренажери.
Про це повідомив депутат Северин Маринчук на своїй сторінці у Facebook.
Він також опублікував фото та відео, на яких видно, як сквер виглядає зараз.
Северин Маринчук також закликав мешканців не дозволяти дітям трощити облаштування.
“Сьогодні до дня міста ми вирішили все ж таки його добудувати (дадавши огородження, освітлення та дитячі МАФи), так як у дітей повинно бути пристойне дитинство не дивлячись ні на що, бо діти то наше майбутнє! Назву для скверу «Сімейний» було обрано у групі району шляхом голосування”, – написав Северин Маринчук.
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