У Дніпрі з’явився новий ботанічний сад, але є нюанс

На ж/м Тополя з'явився маленький ботанічний сад.

На житловому масиві Тополя-3 створили маленький ботанічний сад. Звичайно, йому ще далеко до ботсаду, який розташовується на території ДНУ, але це теж досить цікава зелена зона, створена дбайливими руками дітей, їхніх батьків та педагогів.

В імпровізованому ботсаду ростуть десятки різних видів дерев, чагарників та трав. Багато рослин радують погляд рясним цвітінням. Там є своя пасіка і навіть пара лелек (щоправда, іграшкових), про це розповіли в Facebook-спільноті “Шевченківський район. Тополя-1-2-3″.

Місцеві жителі поділилися фото маленького ботсаду.

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