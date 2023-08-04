У Дніпрі з’явиться величезний трирівневий ТРЦ: де саме та як виглядає

У Дніпрі запланували будівництво нового величезного торговельного центру.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Новий ТРЦ Topol Mall побудуть на житловому масиві Тополя. Будівля буде розташована на ключові транспортній артерії району, де щоденний пасажиропотік складає понад 140 тисяч людей. Точна локація не вказується.

Загальна площа нового ТРЦ – 13,7 тис. кв.м, з яких 11,4 тис. кв.м буде відведено в оренду. Відкриття запланували на 4 квартал 2025 року.

Деталей про ТРЦ поки що небагато, але є кілька концепт-фото.

Для відвідувачів облаштують підземний паркінг на 124 авто та 104 місця на парковці просто неба.

Орендарів в ТРЦ підбиратимуть під інтереси жителів мікрорайону.

Девелопером проєкту є ABV Estate. Судячи з сайту компанії, вона займається комерційною нерухомістю у Дніпрі. Один з останніх проєктів – БЦ ARENA TOWER.

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