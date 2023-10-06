У Дніпрі з’явиться перший “Прозорий офіс”: що це таке

Офіс розташували у чотириповерховій будівлі колишнього райвиконкому на Слобожанському проспекті. Ще до повномасштабної війни коштом держави у приміщенні почали велику реконструкцію. Основний принцип — дотримання вимог безбар’єрності. Тож встановили ліфт, перебудували вбиральні й зробили загальний простір доступним та комфортним для всіх — включно з малечею. Місто придбало меблі та устаткування. Нині в офісі триває фінальне оздоблення.
«Ми запрошуємо всіх спеціалістів, які надають послуги населенню, аби вони тут у зручних умовах розташувалися. Хочу сказати слова подяки, по-перше, президенту України за те, що це було в рамках програми «Велике будівництво». Держава давала кошти на реконструкцію ЦНАПа. Хоча у нас було співфінансування. Це потужна колаборація між місцевим самоврядування та державою», — сказав мер Дніпра Борис Філатов, зауваживши також, що перебігом будівництва тут пильно опікувалося і керівництво ДніпроОВА.
Приміщення, де працюватимуть з відвідувачами, облаштували як open space — без окремих кабінетів. Потрапити до потрібного фахівця можна буде за допомогою електронної черги. Перший поверх повністю відведено під соціальні послуги — від оформлення матеріальних допомог до видачі різних посвідчень на пільги.
На другому працюватиме сервісний центр МВС і спеціалісти з чималої кількості адмінпослуг — від реєстраційних процедур і безкоштовної правової допомоги до питань з пенсіями і комуналкою.
Тут також буде і відділ всеукраїнського проєкту «Я — ветеран», де надаватимуть широкий спектр послуг безпосередньо українським захисникам. Вище в будівлі облаштують кабінети «бек-офісу», де працюватимуть уже виключно з документами. «В одному місці для двох районів надаватимемо такі послуги. На сьогодні кількість робочих місць тут буде близько двохсот. Людина, яка прийшла до нас, зможе за короткий проміжок часу отримати послуги і адміністративні, і адміністративні соціального характеру», — розповіла начальниця Лівобережного управління соцзахисту Світлана Кутищук. Відкриття «Прозорого офісу» заплановане на наступний місяць.
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