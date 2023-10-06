У Дніпрі з’явиться перший “Прозорий офіс”: що це таке

У Дніпрі готують до відкриття перший «Прозорий офіс», що стане найбільшим осередком надання адміністративних та соціальних послуг для людей. Це буде єдина точка, де можна швидко отримати понад 300 різних сервісів.

Офіс розташували у чотириповерховій будівлі колишнього райвиконкому на Слобожанському проспекті. Ще до повномасштабної війни коштом держави у приміщенні почали велику реконструкцію. Основний принцип — дотримання вимог безбар’єрності. Тож встановили ліфт, перебудували вбиральні й зробили загальний простір доступним та комфортним для всіх — включно з малечею. Місто придбало меблі та устаткування. Нині в офісі триває фінальне оздоблення.

«Ми запрошуємо всіх спеціалістів, які надають послуги населенню, аби вони тут у зручних умовах розташувалися. Хочу сказати слова подяки, по-перше, президенту України за те, що це було в рамках програми «Велике будівництво». Держава давала кошти на реконструкцію ЦНАПа. Хоча у нас було співфінансування. Це потужна колаборація між місцевим самоврядування та державою», — сказав мер Дніпра Борис Філатов, зауваживши також, що перебігом будівництва тут пильно опікувалося і керівництво ДніпроОВА.

Приміщення, де працюватимуть з відвідувачами, облаштували як open space — без окремих кабінетів. Потрапити до потрібного фахівця можна буде за допомогою електронної черги. Перший поверх повністю відведено під соціальні послуги — від оформлення матеріальних допомог до видачі різних посвідчень на пільги.

На другому працюватиме сервісний центр МВС і спеціалісти з чималої кількості адмінпослуг — від реєстраційних процедур і безкоштовної правової допомоги до питань з пенсіями і комуналкою.

Тут також буде і відділ всеукраїнського проєкту «Я — ветеран», де надаватимуть широкий спектр послуг безпосередньо українським захисникам. Вище в будівлі облаштують кабінети «бек-офісу», де працюватимуть уже виключно з документами. «В одному місці для двох районів надаватимемо такі послуги. На сьогодні кількість робочих місць тут буде близько двохсот. Людина, яка прийшла до нас, зможе за короткий проміжок часу отримати послуги і адміністративні, і адміністративні соціального характеру», — розповіла начальниця Лівобережного управління соцзахисту Світлана Кутищук. Відкриття «Прозорого офісу» заплановане на наступний місяць.

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