У Дніпрі з’явиться новий потяг-укриття

Ще один потяг-укриття додадуть на одну із станцій метро.

Про це мовиться на сайті міськради.

Дніпровське метро під час повітряних тривог використовується як укриття. Як розповіли дніпряни, вночі там збирається багато людей, які хочуть пересидіти небезпеку в підземці. Зокрема, на станції Покровській людей настільки багато, що родини з дітьми вимушені сидіти на підлозі, бо не на всіх вистачає лавочок.

У департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради відповіли на звернення містян.

По станції «Покровська» додатково встановлять 7 лавок типу «Метро», а у вихідні дні (з суботи на неділю та з неділі на понеділок) на ніч на станції залишать другий поїзд для розміщення громадян, які перебувають в укритті. Це дозволить збільшити кількість сидячих місць у будні на 35 місць, а вночі вихідних днів на 155 місць.

У міськраді зазначили, що один потяг уже використовується як укриття у дніпровському метро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у дніпровському метро з’являться лави-ліжка.

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