У Дніпрі з’явиться новий потяг-укриття

Про це мовиться на сайті міськради.
Дніпровське метро під час повітряних тривог використовується як укриття. Як розповіли дніпряни, вночі там збирається багато людей, які хочуть пересидіти небезпеку в підземці. Зокрема, на станції Покровській людей настільки багато, що родини з дітьми вимушені сидіти на підлозі, бо не на всіх вистачає лавочок.
У департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради відповіли на звернення містян.
По станції «Покровська» додатково встановлять 7 лавок типу «Метро», а у вихідні дні (з суботи на неділю та з неділі на понеділок) на ніч на станції залишать другий поїзд для розміщення громадян, які перебувають в укритті. Це дозволить збільшити кількість сидячих місць у будні на 35 місць, а вночі вихідних днів на 155 місць.
У міськраді зазначили, що один потяг уже використовується як укриття у дніпровському метро.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у дніпровському метро з’являться лави-ліжка.
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