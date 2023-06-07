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У Дніпрі з’явиться новий потяг-укриття

Сьогодні 12:41
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Ще один потяг-укриття додадуть на одну із станцій метро.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явиться новий потяг-укриття

Про це мовиться на сайті міськради.

Дніпровське метро під час повітряних тривог використовується як укриття. Як розповіли дніпряни, вночі там збирається багато людей, які хочуть пересидіти небезпеку в підземці. Зокрема, на станції Покровській людей настільки багато, що родини з дітьми вимушені сидіти на підлозі, бо не на всіх вистачає лавочок.

У департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради відповіли на звернення містян.

По станції «Покровська» додатково встановлять 7 лавок типу «Метро», а у вихідні дні (з суботи на неділю та з неділі на понеділок) на ніч на станції залишать другий поїзд для розміщення громадян, які перебувають в укритті. Це дозволить збільшити кількість сидячих місць у будні на 35 місць, а вночі вихідних днів на 155 місць.

У міськраді зазначили, що один потяг уже використовується як укриття у дніпровському метро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у дніпровському метро з’являться лави-ліжка. 

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Новости Днепра про У Дніпрі з'явиться новий потяг-укриттяУкраїнська

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