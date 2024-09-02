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У Дніпрі з’явилися “патріотичні злодюжки”

Сьогодні 17:43
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У Дніпрі з'явилися патріотичні злодії.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися

Про дивну крадіжку за яку і не хочеться сварити злодія розповіли в Молодіжному центрі Дніпра.

Як розповіли представники центру, нещодавно хтось поцупив стяг, який висів над приміщенням, де розташовується установа. 

При чому! Не просто зняли прапор, а викрутили держак разом з кріпленнями. Залишились самі дірочки в стіні, – коментують подію в Молодіжному центрі. 

Адміністрація каже, що працівники спочатку засмутилися крадіжкою, але потім навіть трохи зраділи.

Бо в когось вдома +1 синьо-жовтий прапор з гарною енергетикою. Цей стяг радував нас не один місяць. Хоча, звісно, засуджуємо саме такий спосіб його здобуття, – йдеться у дописі.

Невідомих, які поцупили стяг, прозвали патріотичними злодюжками. 

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