У Дніпрі з’явилися “патріотичні злодюжки”

Про дивну крадіжку за яку і не хочеться сварити злодія розповіли в Молодіжному центрі Дніпра.
Як розповіли представники центру, нещодавно хтось поцупив стяг, який висів над приміщенням, де розташовується установа.
При чому! Не просто зняли прапор, а викрутили держак разом з кріпленнями. Залишились самі дірочки в стіні, – коментують подію в Молодіжному центрі.
Адміністрація каже, що працівники спочатку засмутилися крадіжкою, але потім навіть трохи зраділи.
Бо в когось вдома +1 синьо-жовтий прапор з гарною енергетикою. Цей стяг радував нас не один місяць. Хоча, звісно, засуджуємо саме такий спосіб його здобуття, – йдеться у дописі.
Невідомих, які поцупили стяг, прозвали патріотичними злодюжками.
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