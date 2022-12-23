У Дніпрі з’явилися нові автобусні маршрути

У Дніпрі запустили нові маршрути.

У Дніпрі запустили нові комунальні автобуси. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Відсьогодні курсують перші комунальні маршрути до віддалених районів міста. Зазначається, що вони охоплюють сполучення, де зараз не ходить електротранспорт. Наразі на лінію випустили 10 великих комфортних автобусів.

На цих маршрутах діють пільги, що й в трамваях і тролейбусах.

З 23 грудня курсують:

32К Залізничний вокзал – вул.Россі (с.Мирне);

75К пл.Старомостова – вул.Татарська (Краснопілля);

109К Університет науки і технологій – Авіаторське.

Очікується, що щомісяця ними буде користуватися близько 150 тисяч пасажирів. У 2023 планують запустити ще декілька маршрутів:

7К Залізничний вокзал – вул. Андрія Сахарова (Ігрень);

48К площа Старомостова – міська лікарня №20;

137К ж/м Північний – ж/м Придніпровський.

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