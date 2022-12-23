Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі з’явилися нові автобусні маршрути

Сьогодні 09:57
просмотров

У Дніпрі запустили нові маршрути.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися нові автобусні маршрути

У Дніпрі запустили нові комунальні автобуси. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Відсьогодні курсують перші комунальні маршрути до віддалених районів міста. Зазначається, що вони охоплюють сполучення, де зараз не ходить електротранспорт. Наразі на лінію випустили 10 великих комфортних автобусів.

На цих маршрутах діють пільги, що й в трамваях і тролейбусах.

З 23 грудня курсують:

  • 32К Залізничний вокзал  – вул.Россі (с.Мирне);
  • 75К пл.Старомостова – вул.Татарська (Краснопілля);
  • 109К Університет науки і технологій – Авіаторське.

Очікується, що щомісяця ними буде користуватися близько 150 тисяч пасажирів. У 2023 планують запустити ще декілька маршрутів:

  • 7К Залізничний вокзал – вул. Андрія Сахарова (Ігрень);
  • 48К площа Старомостова – міська лікарня №20;
  • 137К ж/м Північний – ж/м Придніпровський.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися нові автобусні маршрутиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кам‘янському затримали вбивцю та дезертира: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Кам‘янському затримали вбивцю та дезертира: подробиці

    Чоловік вбив власного товариша, а тіло скинув у колодязь.

    При гасінні пожежі знайшли тіло чоловіка (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    При гасінні пожежі знайшли тіло чоловіка (ФОТО)

    У Синельниківському районі у пожежі в покинутій будівлі загинув чоловік.

    Росіяни вночі з важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Росіяни вночі з важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині

    В ніч на 23 грудня росіяни з важкої артилерії вдарили…

    ЗСУ відбили 19 атак росіян у чотирьох областях, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    ЗСУ відбили 19 атак росіян у чотирьох областях, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 22 грудня…

    Наверх