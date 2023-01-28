У Дніпрі з’явилося нове графіті, присвячене трагедії, що сталася 14 січня

Знімок інсталяції розмістили у Facebook. Як зазначається у дописі, графіті зробили на стінах ЦУМа, що знаходиться в центрі.
Картина червоного кольору, що, вочевидь, уособлює кров, демонструє той самий зруйнований будинок, знімки якого облетіли чи не увесь світ. З руїн постає загибла людина з крилами янгола, а на її грудях розмістилася рокова дата – 14.01.2023.
Також на малюнку можно розгледіти напис “Росія – держава терорист”.
Автор підписав себе як BRKN.
Анна Кравчук
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