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У Дніпрі з’явилося нове графіті, присвячене трагедії, що сталася 14 січня

Сьогодні 19:57
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У Дніпрі з'явилося нове потужне графіті, присвячене трагедії, яка сталася у місті 14 січня, коли російська ракета влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок на Перемозі.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилося нове графіті, присвячене трагедії, що сталася 14 січня

Знімок інсталяції розмістили у Facebook. Як зазначається у дописі, графіті зробили на стінах ЦУМа, що знаходиться в центрі. 

Картина червоного кольору, що, вочевидь, уособлює кров, демонструє той самий зруйнований будинок, знімки якого облетіли чи не увесь світ. З руїн постає загибла людина з крилами янгола, а на її грудях розмістилася рокова дата – 14.01.2023. 

Також на малюнку можно розгледіти напис “Росія – держава терорист”. 

Автор підписав себе як BRKN. 

 

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилося нове графіті, присвячене трагедії, що сталася 14 січняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі з'явилося нове графіті, присвячене трагедії, що сталася 14 січняРусский

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