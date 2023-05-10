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У Дніпрі з’явилася аромаклумба: де саме та що це таке

Сьогодні 15:27
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У Дніпрі висадили аромаклумбу.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилася аромаклумба: де саме та що це таке

Про це розповіли в департаменті парків та рекреацій ДМР.

Аромаклумбу висадили в парку Шевченка. З’явилася вона біля центральної колонади, де посадили кущі лаванди та духмяних трав. Як зазначають комунальники, дніпряни зможуть не тільки дивитися на красиві квіти, а й відчувати приголомшливі аромати. 

На клумбі біля Літнього Театру посаджені кущі ялівця, гортензії, білий дерен. Ці рослини характеризуються приємним, зелено-золотистим відтінком. 
Це багаторічні зелені насадження, які гарно приживаються у наших кліматичних умовах. Ландшафтну композицію доповнить газон, сорт якого стійкий до витоптування.
 

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилася аромаклумба: де саме та що це таке

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилася аромаклумба: де саме та що це таке

Що таке аромаклумба

Як можна догадатися з назви аромаклумба – це клумба, де вирощені квіти з сильним ароматом. Зазвичай, це чебрець, м’ята, меліса або лаванда. 

Нагадаємо, раніше вандали вкрали нещодавно посаджені кущі. Нещодавно у парку “Придніпровський” висадили нові клумби з лавандою та барбарисом. Не встигли рослини прийняти, які їх хтось викопав. Крім цього, ми писали, що на набережній з’явилися незвичні квіти, схожі на сотні чорних метеликів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі з'явилася аромаклумба: де саме та що це такеУкраїнська

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