У Дніпрі з’явилася аромаклумба: де саме та що це таке

Про це розповіли в департаменті парків та рекреацій ДМР.
Аромаклумбу висадили в парку Шевченка. З’явилася вона біля центральної колонади, де посадили кущі лаванди та духмяних трав. Як зазначають комунальники, дніпряни зможуть не тільки дивитися на красиві квіти, а й відчувати приголомшливі аромати.
Як можна догадатися з назви аромаклумба – це клумба, де вирощені квіти з сильним ароматом. Зазвичай, це чебрець, м’ята, меліса або лаванда.
Нагадаємо, раніше вандали вкрали нещодавно посаджені кущі. Нещодавно у парку “Придніпровський” висадили нові клумби з лавандою та барбарисом. Не встигли рослини прийняти, які їх хтось викопав. Крім цього, ми писали, що на набережній з’явилися незвичні квіти, схожі на сотні чорних метеликів.
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