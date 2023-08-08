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У Дніпрі з’являться нові проїзди: де та як називатимуться

Сьогодні 20:01
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У АНД-районі з'являться нові проїзди.

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться нові проїзди: де та як називатимуться

Про це йдеться в тексті проєкту рішення, опублікованому на сайті Дніпровської міськради.

Три проїзди в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра отримають назву. 

Нові проїзди будуть розташовані на таких локаціях:

  • у районі вулиці Перевозу та провулка Вітряного – вулиця Чумаківська;
  • у районі вулиці Казахстанської та провулка Гуртового – вулиця Млинова та вулиця Вправна.

Відповідні зміни внесуть до містобудівного кадастру, геофондів та Адресного плану міста.

Побачити, де саме розташовані проїзди можна на схемі нижче: 

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться нові проїзди: де та як називатимуться

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться нові проїзди: де та як називатимуться

Зауважимо, що схеми підписані очільниками профільних департаментів, але саме рішення ще не підписане міським головою, тож воно ще не остаточне. 

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Новости Днепра про У Дніпрі з'являться нові проїзди: де та як називатимутьсяУкраїнська

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