У Дніпрі з’являться нові проїзди: де та як називатимуться

У АНД-районі з'являться нові проїзди.

Про це йдеться в тексті проєкту рішення, опублікованому на сайті Дніпровської міськради.

Три проїзди в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра отримають назву.

Нові проїзди будуть розташовані на таких локаціях:

у районі вулиці Перевозу та провулка Вітряного – вулиця Чумаківська;

у районі вулиці Казахстанської та провулка Гуртового – вулиця Млинова та вулиця Вправна.

Відповідні зміни внесуть до містобудівного кадастру, геофондів та Адресного плану міста.

Побачити, де саме розташовані проїзди можна на схемі нижче:

Зауважимо, що схеми підписані очільниками профільних департаментів, але саме рішення ще не підписане міським головою, тож воно ще не остаточне.

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