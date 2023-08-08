У Дніпрі з’являться нові проїзди: де та як називатимуться

Про це йдеться в тексті проєкту рішення, опублікованому на сайті Дніпровської міськради.
Три проїзди в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра отримають назву.
Нові проїзди будуть розташовані на таких локаціях:
Відповідні зміни внесуть до містобудівного кадастру, геофондів та Адресного плану міста.
Побачити, де саме розташовані проїзди можна на схемі нижче:
Зауважимо, що схеми підписані очільниками профільних департаментів, але саме рішення ще не підписане міським головою, тож воно ще не остаточне.
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